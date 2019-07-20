حقيقة وفاة الرئيس المصري الأسبق ” حسني مبارك “

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءا عن وفاة الرئيس المصري السابق ” محمد حسني مبارك ” إثر إصابته بأزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 91 عاما .

ليرد ” علاء مبارك ” نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على هذا الأمر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” بإنه مجرد شائعة ولا أساس من الصحة لهذا الخبر .

حيث نشر صورة لوالده وكتب معلقا عليها : ” الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات ” .

الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات pic.twitter.com/KDbJUE3dY7 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 19, 2019

ومن جانبه قال ” فريد الديب ” محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك يوم أمس الجمعة أن مبارك يتمتع بصحة جيدة ويتواجد وسط أسرته .. نافيا خبر وفاته وأبدى دهشته من هذه الشائعة التي تتردد بشكل مستمر ولا يعلم مصدرها أو الفائدة منها .

وأضاف إنه يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرا .. وإنه في حال حدوث أي شئ للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن عن ذلك .

يذكر أن شائعة وفاة مبارك ليست الأولى فعلى فترات متباعدة تتداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباءعن وفاته بشكل غير دقيق .