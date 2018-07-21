حماس تعلن التوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لإعادة التهدئة في غزة

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الجمعة التوصل إلى اتفاق لاعادة التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإنهاء تصاعد العنف عبر الحدود

وقال فوزي برهوم على حسابه على تويتر “بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية

بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية . — أ. فوزي برهوم ـ فلسطين (@FawzyBarhoom) July 20, 2018

المصدر: bbcarabic.com

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