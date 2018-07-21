الصفحة الرئيسية أخبار سياسية العالم العربي حماس تعلن التوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لإعادة التهدئة في غزة

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لإعادة التهدئة في غزة

بواسطة -
0 10

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الجمعة التوصل إلى اتفاق لاعادة التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإنهاء تصاعد العنف عبر الحدود
وقال فوزي برهوم على حسابه على تويتر “بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية

 

 

المصدر: bbcarabic.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

erem.com : استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.