خادمة لكل طفل.. الدكتورة خلود تثير الجدل بـ رحلة المالديف متهمينها بالتباهي واستعراض الغناءالفاحش

أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في رحلة إلى جزر المالديف، متهمينها بالتباهي واستعراض الغناء الفاحش.

وظهرت خلود في إحدى الصور التي نشرتها على إحدى حساباتها بمواقع التواصل مع زوجها الموديل ”أمين“ وأطفالها الأربع، خلال رحلتهم للمالديف.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> #خلود_امين A post shared by نور الفيصل (@eeui5) on Nov 17, 2019 at 9:40am PST



وكان اللافت في الصورة هو وجود 4 خادمات معهم بعدد أطفالها الأربع ”أي لكل طفل عاملة خاصة به“، وهو ما لفت نظر المعلقين، والذين تباينت تعليقاتهم بين الناقدة لاستعراض الغناء وعدم مراعاة مشاعر البعض، والساخرة من كم الخادمات.

وعلقت إحدى المتابعات على الصورة قائلة: أنا بس أبغى وحدة من عاملاتها ما أبغى شهرتها ولا سفرياتها ولا فلوسها“، فيما أبدى البعض اندهاشه من عدد العاملات، وتساءلوا ”هل العيال تربية شغالات؟ وايش وظيفتها إذا كان لكل طفل خادمة؟“، فيما اتهمها البعض بأنها تتعمد استعراض كم الرفاهية التي تعيش فيها، مطالبينها بمراعاة مشاعر الجمهور.

كما نشرت خلود صورة لتوائمها الثلاث وهم خالد وليان وليليان ينظرون إلى المياه وعلقت عليها قائلة: وصلنا المالديف مع أجمل ما خلق ربي.

من ناحية أخرى، تعرضت الفاشينيستا خلود قبل أيام لوعكة صحية أدخلتها المستشفى ولجأت للعلاج بالحجامة للتعافي من الأزمة الصحية التي تعرضت لها.





