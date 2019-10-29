خلف الحبتور يكشف عن محادثات بين امريكا وفرنسا وايران بشأن لبنان!.. فيديو

نشر رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، سلسلة فيديوهات عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تناول فيها الوضع القائم حالياً في لبنان، تزامناً والإحتجاجات الشعبية المستمرّة منذ 12 يوماً.

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وكشف الحبتور، وهو ملياردير اماراتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن “محادثات سرية تجري حالياً بين أميركا وفرنسا ودولة عربية وإيران لرفع العقوبات المالية عن طهران شرط أن ترفع يدها عن لبنان وتوقف دعم “حزب الله” والميليشيات العراقية”، مشيراً إلى أنّ “هذه بادرة أمل مهمة جداً لشعبَيْ العراق ولبنان للنجاح بالتحرر نهائياً من حزب الله”.

وسأل: “أين المجتمع الدولي والجامعة العربية وأصدقاء لبنان في الغرب والعالم العربي مما يحدث في لبنان وانتفاضة الشعب اللبناني ضد الفساد والقهر ومطالبته بعيش كريم ومستقبل واعد؟ لماذا يقف المجتمع دولي صامتاً أمام مطالبة شعب كامل بأبسط حقوقه الإنسانية؟”.

وتوجّه إلى للشعب اللبناني الذي وصفه بـ”الثائر”، قائلاً: “موضوع رفع السرية المصرفية ليس أولوية، فرفع السرية المصرفية لن يحقق استرداد الأموال المنهوبة في هذه المرحلة. المهم هو مطالبكم الأساسية ومنها استقالة الحكومة والعيش بكرامة وأمان”.