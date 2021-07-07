أعلن اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي اندلع إثر انفجار حاوية على متن سفينة في ميناء جبل علي.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن المطروشي، قوله: تمت السيطرة الكاملة على حادثة حريق جبل علي، وتجري عملية التبريد“.

الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات. pic.twitter.com/SycrtY0PQA — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

من جانبه، قال الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، إن“المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق في ميناء جبل علي، اندلع على متن سفينة حاويات صغيرة سعتها 130 حاوية“.

وأكد المري أنه“تمت السيطرة على الحريق، دون أي وفيات أو إصابات“.

واندلع الحريق في حاوية على متن السفينة، بينما كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيدا عن الخط الملاحي الرئيس للميناء، بحسب حكومة دبي.

وأكدت حكومة دبي، أن سلطات ميناء جبل علي، اتخذت ”كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء“.