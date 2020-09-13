شوهد عمود من الدخان الابيض يتصاعد فوق مرفأ بيروت، ليل السبت، وذلك بعد يومين فقط من اندلاع حريق ضخم ما أثار رعب اللبنانيين من احتمال اشتعال المرفأ للمرة الثالثة.

وقال مصدر أمني لرويترز إن هذا الدخان ناجم عن بقايا حريق يوم الخميس، الذي عاد للاشتعال يوم السبت.

وأضاف المصدر أن رجال الإطفاء الموجودين في الموقع، منذ يوم الخميس، يقومون بإخماد بقايا الحريق، قائلا إنه لا يوجد خطر مباشر على المدينة.

وشب حريق الخميس، بعد أسابيع من الانفجار الضخم الذي دمر المرفأ ومساحة شاسعة من المدينة. ودفع الحريق بعض السكان، الذين لا يزالون يعانون من صدمة انفجار الشهر الماضي، إلى الفرار من المدينة.