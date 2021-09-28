أعلن القضاء العراقي اعتماده لمادة تتضمن عقوبة الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل وذلك على خلفية إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية كانوا قد نظموا مؤتمرا يوم الجمعة الماضية في مركز إقليم كردستان بعنوان السلام أو التطبيع مع إسرائيل .

ووفقا للمادة 201 فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل .. لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان حيث عقد المؤتمر .

وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم الأحد 26 الماضي مذكرات قبض بحق 6 شخصيات من بينهم امرأة في محافظة الأنبار وفق المادة 201 من قانون العقوبات لمشاركتهم في مؤتمر السلام ودعوتهم إلى التطبيع مع إسرائيل .

ومن جانبها أكدت رئاسة الجمهورية العراقية على رفضها التطبيع مع إسرائيل وعلى موقفها الداعم للقضية الفلسطينية .