كشفت وزارة الداخلية البحرينية اليوم السبت عن نجاح الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني في إحباط عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي والتابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجد حفص بمحافظة العاصمة .

ونشرت صحيفة الوطن البحرينية تفاصيل الواقعة حيث تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 فبراير 2021 تنفيذا لغرض إرهابي .

وتابعت : ” بعد تأمين الموقعين وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى بإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية ” .

وأضافت الصحيفة : ” ودلت التحريات الأولية أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم .. وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة ” .