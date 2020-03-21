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دولة عربية تعلن عن فرض حظر التجوال بها بسبب فيروس كورونا

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كشف ” مخلص المفلح ” مدير التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الأردنية عن إعلان المملكة الأردنية الهاشمية لحظر التجول في البلاد ابتداءا من الساعة ال 7 من صباح اليوم السبت لمنع الناس من التنقل إلا للضرورة القصوى .

وأشار إلى أن أمر حظر التجوال تم فرضه في جميع محافظات المملكة مع مراعاة الحاجات الضرورية للمواطنين وضمان سير الحياة اليومية لكافة القطاعات داخل البلاد .

وأكد مخلص المفلح على إيقاف جميع عمليات الخروج والدخول من المنافذ الحدودية للبلاد منذ 24 ساعة .. وطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الإحترازية للحفاظ علي سلامتهم وسلامة وطنهم .

كما قالسعد الجيش الأردني في بيان له أن كل من ينتهك الحظر الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ والخدمات الضرورية سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى عام .

يذكر أن وزير الصحة الأردني ” سعد جابر ” أعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة ارتفع إلى 85 بعد تسجيل 15 حالة جديدة .

 

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