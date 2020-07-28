أثار رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب موجة من الاستغراب والسخرية من الناشطين على موقع تويتر بعد تغريدة له سأل فيها عن دور الاجهزة الامنية والقضاء في ظل الاوضاع التي يعيشها لبنان.

فقد كتب حسان دياب في تغريدة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على تويتر: “البلد عم يواجه تحديات استثنائية وهناك تفلت السلاح واعتداء ع مراكز الأمن وكأن الأمور مش تحت السيطرة وين الأجهزة الأمنية؟ وين القضاء؟ شو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف فينا نفرض الأمن بمنطقة وما فينا نفرضه بمنطقة تانية؟”.

وتابع دياب: “يلي عم بصير ما بده توافق سياسي، بده قرار أمني جدي وحازم”.

وقد اثارت هذه التغريدة دهشة المتابعين واستغرابهم كونها تصدر عن صاحب اعلى مركز في السلطة التنفيذية حيث كتبت جوجو شياح ساخرة: لو إنت رئيس حكومة كان كل شي غير… ما إلك الا تطرح “افكارك ع رئيس الحكومة.

لو إنت رئيس حكومة كان كل شي غير…

ما إلك الا تطرح افكارك ع رئيس الحكومة — joujou shayah (@joujouty123) July 28, 2020

فيما كتب معين جابر: “دولة الرئيس في الدكتور حسان دياب عنا رئيس حكومة تكنوقراط محايده صاحب ٩٧٪ انجازات ما في شي صعب عليه رغم كل الموعقات والطعنات بس ماشاءالله عليه بعده صامد و بعدو رئيس وزراء وكل العالم عمبيتعلم منه بتحب نحكيلك معه بركي بقلك شو لازم تعمل؟؟؟”.

دولة الرئيس في الدكتور حسان دياب عنا رئيس حكومة تكنوقراط محايده صاحب ٩٧٪ انجازات ما في شي صعب عليه رغم كل الموعقات والطعنات بس ماشاءالله عليه بعده صامد و بعدو رئيس وزراء وكل العالم عمبيتعلم منه بتحب نحكيلك معه بركي بقلك شو لازم تعمل؟؟؟ — Mouine Jaber (@MouineJaber) July 28, 2020

بينما كتبت الاعلامية نوال بري كاتبة: “شوفلنا بطريقك لو سمحت..أين رئيس الحكومة؟؟”.