وجه الرئيس التونسي ” قيس سعيد ” كلمة إلى الفاسدين من القادة والسياسيين في بلاده خلال إشرافه على توقيع إتفاقية توزيع مساعدات إجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا مساء أمس الجمعة .

حيث أكد قيس سعيد على أنه لا حصانة لأحد يأخذ مليارات الشعب وأن تونس ليس ملكا لأحد وأنه لن يكون رهينة بيد أي شخص وسيستمر في طريق الإصلاح .. فقال : ” لا الصهر عنده حصانة ولا القاضي عنده حصانة ليأخذ مليارات .. أعوان الديوانة يحجزون أموالا ضخمة وبعد يقولون إن تونس فقيرة ” .

واشار الرئيس التونسي إلى وجود مخططات لاغتياله وفقا لمعلومات إستخباراتية واصفا إياها بأنها محاولات يائسة .. مضيفا بأن تونس لدئها صواريخ في منصات إطلاقها وعلق على ذلك قائلا : ” لدينا مرة أخرى من الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق ” .