اعتصم ” راشد الغنوشي ” رئيس مجلس النواب التونسي صباح اليوم الإثنين أمام مقر البرلمان في العاصمة تونس داخل سيارته اعتراضا على منع الجيش دخوله إلى المبنى وذلك على خلفية القرارات التي أعلنها الرئيس ” قيس سعيد ” في الساعات الماضية بتجميد أعمال المجلس .

واندلعت مناوشات بين أنصار حركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب تمثيلا في المجلس والتي يتزعمها الغنوشي وبين مواطنين تونسيين من مؤيدي قرار الرئيس قيس سعيد أمام مقر البرلمان حيث تم تراشق الحجارة والمواد الصلبة .

واجتمع مئات المناصرين للرئيس التونسي أمام البرلمان وقاموا بالهتاف بشعارات معادية لحركة النهضة الإسلامية ومنعوا أنصارها من الاقتراب من البرلمان الذين حاولوا اقتحامه .. واستطاع الجيش الفصل بينهم كما تقوم مدرعات الجيش بتأمين بوابات البرلمان من الداخل .

وخرج راشد الغنوشي بتصريحات له في تعليقه على قرارات الرئيس قيس سعيد واصفا ما قام به ب ” الإنقلاب ” وأنها ستتسبب في مضاعفة المشاكل ولن تحلها وأنه من سيتحمل تداعياتها .

فقال : ” قيس سعيد لم يُعلمني بأي قرار من القرارات الخطيرة التي اتخذها .. نرابط منذ الأمس أمام البرلمان ونرفض الانقلابات أياً كان منفذها ” .

ومن جانبه أصدر مجلس النواب التونسي بيانا يرفض فيه قرارات الرئيس قيس سعيد معلنا دخوله بحالة انعقاد دائم عن بعد .