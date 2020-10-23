تصدرت هاشتاغات “رسولنا خط احمر” و “ماكرون يسيء للنبي” قائمة الترند في السعودية بعد تصريحات جديدة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال تأبين المعلم الذي تم ذبحه منذ ايام.

واستشهد المغردون بتصريحات ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، الأربعاء، حيث قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: “سنواصل أيها المعلم الدفاع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا..”

وتابع الرئيس الفرنسي قائلاً : “لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر..”

يذكر أن المعلم الضحية (47 عامًا) كان مدرسًا للتاريخ والجغرافيا في مدرسة تقع في منطقة شمال غرب باريس/ فيما قال المدعي العام الفرنسي في وقت سابق إن الضحية كان عائدًا من العمل عندما تعرض للهجوم، وأن الشرطة عثرت على جثته على بعد مئات الأمتار من المدرسة، فيما وجدت المهاجم على بعد مئات أخرى من الأمتار.