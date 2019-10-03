رغد صدام حسين تعلق على مظاهرات العراق الدموية

شهدت العراق يوم الثلاثاء الماضي مظاهرات صاخبة ودموية في محاولة من الشعب العراقي للتعبيرعن غضبهم وإسماع صوتهم للحكومة والمسؤولين فيها .
وقامت عدد من حوادث العنف في عددا من المحافظات والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 250 آخرين .
وأعلن رئيس الوزراء العراقي ” عادل عبد المهدي ” صباح اليوم الخميس حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم حتى إشعار آخر .
وخرجت رغد صدام حسين إبنة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” بتغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” تعلق فيها على تلك التظاهرات وتطالب بإقالة الحكومة العراقية .
وكتبت في تغريدتها : ” إن ينصركم الله فلا غالب لكم .. معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد .. رحم الله شهدائنا،ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم ” .
وتابعت : ” أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية ، الكوت ، العمارة ، البصرة ، وديالى ، وبغداد وكل ضواحيها وكل العراق بإذن الله ” .
"إن ينصركم الله فلا غالب لكم "
معكم كل العراق ايها الابطال الصناديد
رحم الله شهدائنا
ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم
أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد
في الناصرية الكوت العمارة البصرة و ديالى وبغداد وكل ضواحيها
وكل العراق باذن الله
-رغد صدّام حسين pic.twitter.com/NJXXLsFJS7
— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 2, 2019