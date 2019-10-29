سعد الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية : ” وصلت لطريق مسدود “

أعلن ” سعد الحريري ” رئيس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء استقالته من رئاسته للحكومة اللبنانية .. وإنه سيقوم بتقديمها للرئيس اللبناني ” ميشال عون ” .

وقال سعد الحريري في تعليقه على قرار الاستقالة : ” وصلت الى طريق مسدود وأنا طالع على قصر بعبدا لتقديم استقالتي ” .

ويأتي هذا القرار بعد التظاهرات التي دخلت يومها الـثالث عشر في لبنان في ظل تمسك المحتجين الذي عمدوا إلى قطع عدة طرقات من أجل استقالة الحكومة واحتجاجا على الأوضاع الإقتصادية التي وصلت إليها البلاد .. وأن هذا القرار جاء لرؤية الحريري إنه لا بديلا عن الاستقالة لعودة الهدوء للشارع واستقرار الأوضاع .