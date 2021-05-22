نشر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ” سعد الحريري ” مجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع تويتر شن من خلالها هجوما على الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” .

وذلك على خلفية الرسالة التي وجهها رئيس البلاد ” ميشال عون ” إلى مجلس النواب بعدم تسمية سعد الحريري كرئيسا للحكومة .

فكتب الحريري في تغريدته قائلا : ” في الشكل نحن أمام رئيس للجمهورية يمارس حقا دستوريا في توجيه رسالة للمجلس النيابي يطلب منه مناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها .. لكن في الحقيقة نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب : سميتم رئيسا للحكومة أنا لا أريده ولن أسمح له بتشكيل حكومة .. تفضلوا وخلصوني منه ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” قرأنا جميعا أن هذه الرسالة تهدف إلى تبرئة ذمة فخامته من تهمة عرقلة التشكيل شأنها شأن الرسائل الموجهة إلى عواصم اجنبية لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الإتحاد الأوروبي أو الدول .. الحقيقة أبعد من ذلك التفصيل وهي ليست بالشكل بل بالأساس ” .

وأضاف سعد الحريري : ” نحن يا دولة الرئيس أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور .. فإذا لم نفعل يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل وبانتظار أن يكون له ما يريد .. يعطل الدستور ويعطل الحياة السياسية في البلاد والأخطر من ذلك يعطل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع ” .

واستكمل : ” نحن أمام رئيس للجمهورية اجل الاستشارات النيابية الملزمة على أمل أن يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة .. وعندما لم يعد في يده حيلة خاطب النواب مباشرة على الهواء قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد وناشدهم ألا يسموا سعد الحريري ” .

وأكد : ” لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه .. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم ” .