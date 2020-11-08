تصدر هاشتاغ “#ولي_العهد” و “#محمد_بن_سلمان” ترند موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع الإعلان عن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية،
ورغم توجيه العديد من القادة العرب التهنئة لبايدن فور الإعلان عن فوزه بالرئاسة، فإنه لم يصدر أي تعليق رسمي سعودي على ذلك حتى فجر الأحد. وبعد بضع ساعات من نبأ فوز بايدن، نشرت وزارة الخارجية السعودية ووسائل الإعلام الرسمية بيانات تهنئة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده إلى رئيس تنزانيا ماغوفولي على إعادة انتخابه.
وعلى هاشتاغ “#ولي_العهد”، شارك العديد من السعوديين بتغريدات تأييد للأمير محمد بن سلمان، وأعاد العديد منهم نشر تصريح منسوب له في لقاء مع شبكة “بلومبيرغ” عام 2018، قال فيه إنه “لا فضل ولا منة لأي دولة في استقرار وأمن ورخاء المملكة”.