أعلنت السفارة الإيرانية في لبنان اليوم السبت عن وصول بواخر من الوقود إلى البلاد الغارقة بأزمة اقتصادية خانقة
فقد نشر الحساب الرسمي للسفارة تغريدة على تويتر أعلن فيها “وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت”.
وعلق الحساب على الصورة قائلا: “وصول الناقلات الإيرانية بغنى عن تفاهات السفيرة الأميركية”، مضيفا “لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني”.
وقد سارع النائب اللبناني السابق الى شكر ايران “حصاركم هو من أوصلنا إلى هذا الوضع . لذا سنأتي بالنفط من إيران وغير إيران كنت أعتقد أن اللبنانيين الذين شجعوكم هم التافهون فتبين أنكم أتفه منهم. شكراً إيران.”
غير انه تبين ان السفارة الايرانية لم تعني بتغريدتها عن وصول اية بواخر حيث ذكرت مصادر لقناة الجديد ان التغريدة ليست الا “رد سياسي على كلام السفيرة الاميركية وليست اعلانا لوصول البواخر”.