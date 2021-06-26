أعلنت السفارة الإيرانية في لبنان اليوم السبت عن وصول بواخر من الوقود إلى البلاد الغارقة بأزمة اقتصادية خانقة

فقد نشر الحساب الرسمي للسفارة تغريدة على تويتر أعلن فيها “وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت”.

وصول ناقلات النفط الايرانية الي بيروت بغنى عن تفاهات السفيرة الأمريكية . لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين و الشعبين الايراني و اللبناني . pic.twitter.com/knypKrfjGt — السفارة الإيرانية – لبنان (@IranEmbassyLB) June 26, 2021

وعلق الحساب على الصورة قائلا: “وصول الناقلات الإيرانية بغنى عن تفاهات السفيرة الأميركية”، مضيفا “لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني”.

وقد سارع النائب اللبناني السابق الى شكر ايران “حصاركم هو من أوصلنا إلى هذا الوضع . لذا سنأتي بالنفط من إيران وغير إيران كنت أعتقد أن اللبنانيين الذين شجعوكم هم التافهون فتبين أنكم أتفه منهم. شكراً إيران.”

حصاركم هو من أوصلنا إلى هذا الوضع . لذا سنأتي بالنفط من إيران وغير إيران كنت أعتقد أن اللبنانيين الذين شجعوكم هم التافهون فتبين أنكم أتفه منهم. شكراً إيران. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 26, 2021

غير انه تبين ان السفارة الايرانية لم تعني بتغريدتها عن وصول اية بواخر حيث ذكرت مصادر لقناة الجديد ان التغريدة ليست الا “رد سياسي على كلام السفيرة الاميركية وليست اعلانا لوصول البواخر”.

مصادر متابعة لـ"الجديد": ان تغريدة السفارة الايرانية هي رد سياسي على كلام السفيرة الاميركية وليست اعلان لوصول البواخر — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) June 26, 2021