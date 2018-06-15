“سكاي نيوز”: مقتل 128 من الحوثيين بمعارك جنوبي الحديدة

نقلت قناة “سكاي نيوز العربية” عن مصادر عسكرية وطبية يمنية، الجمعة، بأن 128 من ميليشيات الحوثي الإيرانية قتلوا في غارات للتحالف العربي ومواجهات مع القوات اليمنية المشتركة جنوبي مدينة الحديدة خلال اليومين الماضيين.

وذكرت المصادر أن الضربات الجوية استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية للحوثيين شمالي الدريهمي ومحيط مطار الحديدة وبيت الفقيه والمنصورية.

من جانب آخر، استمرت المواجهات في محيط المطار بين القوات اليمنية المشتركة وميلشيات الحوثي، حيث تسعى القوات اليمنية إلى حسم معركة المطار، الجمعة، مع ميلشيات الحوثي.