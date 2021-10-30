أكد رئيس “​تيار المردة​” ​سليمان فرنجية​، أن “وزير الإعلام اللبناني ​جورج قرداحي​ عرض عليه أن يُقدم استقالته لكنه رفض ذلك مبررا ذلك بالقول أ، ضميره لا يسمح له أن لطلب ذلك من وزير لم يخطئ”، مؤكداً “إنني سيقف إلى جانب قرداحي بكل قرار يأخذه، معتبرا أنه مظلوم، وأنه لن يقدمه فدية لأحد”.

وشدد فرنجية على أن “موقفه من السعودية ومن الإمارات وكل الدول العربية والخليج واضح، ربما نتفق ونختلف معهم بال​سياسة​، ولكننا لسنا بحجم أن نتحداهم ونقف بوجههم”، موضحاً أن “ما حدث اليوم كنا نتمنى ألا يحدث، لأن هناك وزير صديق وحبيب، قال رأيه كمواطن لبناني قبل شهر من تسلمه الوزارة، وقبل 20 يوما من معرفاه بأنه سيصبح وزيراً، ونحن في بلد حر وديمقراطي”.

وأشار إلى انه “ربما مصلحتي الشخصية والسياسية اليوم أن أقول لللقرداحي استقيل، ولكن ألنا لا أقبل أن “ينعمل هذا الجو” ضد وزير لم يفعل شيئاً ببلد ديمقراطي”.وشدد على أن “التعاطي هو أننا اليوم دونية بالنسبة للمملكة، ولكن نحن لن نتعاطى بدونية، وإذا أراد أي فريق سياسي ذلك هذا شانه”. وتابع: “يقولون اليوم الشعب اللبناني كله يدفع الثمن، ولكن حين يؤكد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضهما لهذا الكلام، هذا واضح ويكفي اذا لم نكن نريد أن نفتعل مشكلة”.

وفي هذا اإطار، تساءل فرنجية: “هل قرداحي هو سبب أو عذر؟ اليوم أنا أقول للدولة إذا أُقيل او استقال قرداحي، لن نسمي وزيراً بعده”.

سليمان فرنجية: الرعايا اللبنانيون يعطون الدول أكثر مما يأخذون وهم يعملون بعرق جبينهم "ومش إعاشة" وهم ليسوا لاجئين وإن كان الأمر كذلك "نحنا إلنا عالفليبين" — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 30, 2021

وعن امكانية تأثير هذه الازمة على الرعايا اللبنانيين في الخليج قال فرنجية: “الرعايا اللبنانيون يعطون الدول أكثر مما يأخذون وهم يعملون بعرق جبينهم “ومش إعاشة” وهم ليسوا لاجئين وإن كان الأمر كذلك “نحنا إلنا عالفليبين””.