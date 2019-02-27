شاهدوا فيديو يوضح سبب حادث قطار محطة مصر.. ويكشف سبب إهمال السائقين

ننشر أول مقطع فيديو يرصد سبب وقوع حادث قطار محطة مصر رمسيس سابقاً والذي خلف عشرات الضحايات والمصابين .

وظهر في الفيديو أن هناك تشاجر وقع بين السائقين في إحدة ورش محطة مصر فقد ظهر الجرار وهو يغادر الورشة، ويصطدم بقطار آخر بالورشة قبل أن يذهب إلى القضبان .

حيث تحرك القطار أثناء نزول السائق ليتحدث مع سائق القطار الآخر وترك قطاره، ليتحرك قطاره بسرعة نحو المحطة، وخلفه الموظفون بالورشة يحاولون إيقافه.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على السائق الثانى لقطار محطة مصر بعد هروبه لمحافظة المنوفية أثناء اختفاءه من مكان الحادث .

وكان حريق هائل قد نشب داخل محطة مصر، صباح اليوم، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار تنك البنزين، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما مستشفيات إخلاء، إضافة إلى مستشفيات الهلال، وشبرا، السكة الحديد كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.

وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.