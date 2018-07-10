شاهد.. أردوغان يعلن حكومته الجديدة لبناء “تركيا قوية”.. وصهره وزيرا للمالية

كشف الرئيس التركي رجب أردوغان، مساء الاثنين، عن حكومته الجديدة المكوّنة من 16 وزيراً، أحدهم صهره بيرات البيرق الذي عيّن وزيراً للمالية.

وأسندت وزارة الدفاع لقائد أركان الجيش هولوسي آكار، في حين حافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيراً للخارجية، بحسب فرانس برس.

وكان أردوغان قد تعهد ببناء “تركيا قوية” تحوي صناعة عسكرية كبيرة، وتشهد نمواً اقتصادياً، وذلك أثناء أداء اليمين الاثنين رئيساً بصلاحيات واسعة كبيرة في بلد يهيمن على السياسة فيه منذ 15 عاما.

وأدى أردوغان اليمين في البرلمان متولياً الرئاسة التنفيذية الجديدة، وبعد ذلك ألقى خطاباً أمام الزعماء الدوليين الذين تجمعوا في القصر الرئاسي بأنقرة.