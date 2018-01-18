شاهد.. إسرائيل تمدد اعتقال عهد التميمي حتى انتهاء محاكمتها أخبار سياسية

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مددت #محكمة_عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، اعتقال الناشطة الفلسطينية، #عهد_التميمي، حتى انتهاء محاكمتها.

وقدمت #النيابة_العسكرية الإسرائيلية في الأول من يناير/كانون الثاني، لائحة اتهام ضد التميمي.

وتضمنت اللائحة 12 تهمة، منها الاعتداء على جنود وإعاقة عمل آخرين والمشاركة في أعمال عنف وتحريض آخرين للمشاركة فيها.

واشتهرت التميمي – البالغة 16 عاماً – بمواجهتها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في #قرية_النبي_صالح بالضفة الغربية، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال باقتحام بيتها وتفتيشه ومصادرة الأجهزة الإلكترونية منه.



وجاء اعتقال عهد بعد أن حاولت طرد الجنود من ساحة بيتها أثناء مواجهات في قريتها، وثقتها الناشطة بمقطع فيديو.

وأظهر الفيديو كيف ظلت عهد تطرد عنصرين من جنود الاحتلال وصفعتهما على وجهيهما، لعدم اكتراثهما بطلبها بالذهاب بعيداً عن منزلها، ودفعتهما للخروج من ساحة المنزل.