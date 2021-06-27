وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

وقد حظي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستقبال لافت في مطار بغداد حيث دخل الى المطار على انغام فرقة موسيقية بينما كانت فرقة شعبية تؤدي رقصة الدبكة.

وسيشارك السيسي مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الزيارة التاريخية للسيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، تأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.