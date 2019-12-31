شاهد .. اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

قام مناصرون في هيئة الحشد الشعبي في العراق باقتحام السياج الخارجي لمقر السفارة الأمريكية المحصنة في المنطقة الخضراء ببغداد صباح اليوم الثلاثاء .

حيث جاءت عملية الاقتحام على خلفية الاحتجاجات التي رافقت عملية تشييع قتلى قصف الطيران الأميركي لمواقع ” كتائب حزب الله ” المنضوية في هيئة الحشد الشعبي .

مما دفع الموالين لهيئة الحشد الشعبي إلى محاصرة السفارة الأمريكية ومحاولتهم اقتحامها وإحراقها للمطالبة بإغلاقها بالكامل .. حيث نصبوا خياما للاعتصام ومن ثم بدأو في إضرام النيران ببوابات وكابينات الأمن الخاصة بالسفارة الأمريكية ببغداد .. مما اضطر السفارة إلي إجلاء السفير وموظفي السفارة حفاظا علي سلامتهم .

وظهر في مقطع فيديو وفقا لموقع ” روسيا اليوم ” وجود القوات الأمنية الخاصة بتأمين السفارة داخل مقر السفارة مع محاولات المحتجين اقتحام المبني .

وأطلقت قوات أمريكية قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى دخانية لتفريق آلاف المحتجين الذين اقتحم بعضهم حرم السفارة الأميركية في بغداد وأضرموا النار في أحد حوائطها .