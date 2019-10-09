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شاهد .. الحرم الإبراهيمي يتحول إلى كنيس يهودي بمئات المستوطنين

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شهد مسجد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل مساء أمس الثلاثاء اقتحام مئات المستوطنين له وسط حماية أمنية مشددة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي .

ويأتي ذلك ضمن احتفالاتهم بما يسمى ” عيد الغفران ” حيث قاموا بتحويل المسجد الإبراهيمي إلى كنيس يهودي من خلال إقامة صلواتهم وتأدية طقوسهم التلمودية .

وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي بطرد حراس المسجد الإبراهيمي لتمكين المستوطنين من الدخول وإقامة شعائهم الدينية .

وعلى جانب آخر من احتفالاتهم بعيد الغفران اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء .

حيث فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية وسط قيود مشددة فرضتها على دخول الفلسطينيين للمسجد .

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن أكثر من 70 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى معظمهم يرتدون زيا أبيض خاصا بالعيد ونظموا جولات استفزازية في باحاته .

واقتحم أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية مصلى باب الرحمة شرق الأقصى ودنسه بحذائه وشرع بتصوير المصلين بداخله وكل زوايا المصلى .

 

 

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