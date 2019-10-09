شاهد .. الحرم الإبراهيمي يتحول إلى كنيس يهودي بمئات المستوطنين

شهد مسجد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل مساء أمس الثلاثاء اقتحام مئات المستوطنين له وسط حماية أمنية مشددة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي .

ويأتي ذلك ضمن احتفالاتهم بما يسمى ” عيد الغفران ” حيث قاموا بتحويل المسجد الإبراهيمي إلى كنيس يهودي من خلال إقامة صلواتهم وتأدية طقوسهم التلمودية .

وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي بطرد حراس المسجد الإبراهيمي لتمكين المستوطنين من الدخول وإقامة شعائهم الدينية .

وعلى جانب آخر من احتفالاتهم بعيد الغفران اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء .

حيث فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية وسط قيود مشددة فرضتها على دخول الفلسطينيين للمسجد .

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن أكثر من 70 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى معظمهم يرتدون زيا أبيض خاصا بالعيد ونظموا جولات استفزازية في باحاته .

واقتحم أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية مصلى باب الرحمة شرق الأقصى ودنسه بحذائه وشرع بتصوير المصلين بداخله وكل زوايا المصلى .