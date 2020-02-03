شاهد .. الظهور الأول للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد أزمته الصحية

نشر ” عمر مبارك ” حفيد الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له تجمعه بجده حسني مبارك .

حيث ظهر عمر في الصورة وهو يقبل رأس جده في الظهور الأول له بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وأجرى على إثرها عملية جراحية في مستشفى الجلاء العسكري .

وكتب عمر علاء مبارك في تعليقه على الصورة قائلا : ” كل الحب والتقدير ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي تعبر عن الحب والتقدير للرئيس المصريين الأسبق والدعوات التي تتمنى له الشفاء ودوام الصحة .