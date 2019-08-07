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شاهد .. برلماني عراقي يقترح وضع صورة لصدام حسين ” مكبل الأيدي ” في مبنى البرلمان والحكومة

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اقترح النائب العراقي ” كاظم الصيادي ” اليوم الأربعاء عبر منشور نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وضع صورة لرئيس العراق الراحل ” صدام حسين ” في قاعتي مجلس البرلمان والوزراء .

وأن تكون صورة الرئيس الأسبق وهو مكبل الأيدي لكي تكون عبرة للمسؤولين بأن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم لأحد حسب تعبيره .

ويعتزم الصيادي مناقشة هذا الاقتراح في القريب العاجل للشعب العراقي .

#عاااجل…♦||يجب ان توضع هذه الصوره كجدار في قاعة البرلمان والحكومة لكي يعرف المسؤولين بأن السلطه والظلم والسرقه…

Posted by ‎النائب كاظم الصيادي‎ on Tuesday, August 6, 2019

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