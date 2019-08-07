شاهد .. برلماني عراقي يقترح وضع صورة لصدام حسين ” مكبل الأيدي ” في مبنى البرلمان والحكومة

اقترح النائب العراقي ” كاظم الصيادي ” اليوم الأربعاء عبر منشور نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وضع صورة لرئيس العراق الراحل ” صدام حسين ” في قاعتي مجلس البرلمان والوزراء .

وأن تكون صورة الرئيس الأسبق وهو مكبل الأيدي لكي تكون عبرة للمسؤولين بأن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم لأحد حسب تعبيره .

ويعتزم الصيادي مناقشة هذا الاقتراح في القريب العاجل للشعب العراقي .