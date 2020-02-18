شاهد.. بشار الاسد يتحدث عن “الهزيمة الكاملة”

وجه الرئيس السوري بشار الاسد كلمة متلفزة بمناسبة الانتصارات الاخيرة لقواته المدعومة بسلاح الجو الروسي والمليشيات الايرانية في مدينة حلب.

وقال بشار الاسد ،أمس الاثنين، إن الانتصارات السريعة تمثل ”مقدمة للهزيمة الكاملة“ لحملة المعارضة المسلحة الرامية للإطاحة به.

ولكن الأسد حذر أيضا في كلمة عبر التلفزيون الرسمي من أن الحرب لم تنته بعد.

وتابع الأسد: ”نعي تماما أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب، ولا يعني سقوط المخططات، ولا زوال الإرهاب، ولا يعني استسلام الأعداء.. لكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة، عاجلا أم آجلا“، حسب تعبيره.