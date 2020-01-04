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شاهد.. تشييع جثامين سليماني والمهندس في بغداد

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تشييع قاسم سليماني في بغداد

تشييع قاسم سليماني في بغداد

جري تشييع جثامين قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الايراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في حي الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، حيث وردت تقارير عن إغلاق الميليشيات للطرقات، وقالت صحف محلية إن العديد من المشيعين كانوا يرتدون ملابس سوداء، ويحملون أعلاما عراقية وأعلام ميليشيات موالية ومدعومة من إيران.

ويشارك في التشييع الرسمي الذي سيتم في المنطقة الخضراء، رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، بالإضافة إلى إلى زعماء ميليشيات وأحزاب منهم هادي العامري و عمار الحكيم و أبو آلاء الولائي.

ونشر حساب هيئة الحشد الشعبي صورا لمراسم تشييع المهندس وسليماني مرفقا بتعليق “انطلاق المشيعين والجثامين الطاهرة”.

🛑 موفدنا الان انتهاء مراسيم التشيع في العتبة الكاظمية الان انطلاق المشيعين والجثامين الطاهرة الى الجادرية#الحشد_الشعبي#التوجيه_العقائدي

Posted by ‎هيئة الحشد الشعبي‎ on Friday, January 3, 2020

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