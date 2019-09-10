شاهد.. حسن نصرالله: “ان سيدنا وقائدنا وحسيننا في هذا الزمان هو خامنئي”

أعلن السيد حسن نصرالله، الامين العام لحزب الله اللبناني، رفضه لاي مشروع حرب على ايران بالرغم من زعمه ان هذه الحرب ستكون نهاية اسرائيل في حال اندلاعها.

وقال نصرالله في احياء ليلة العاشر من محرم أن “هذه الحرب ستشعل المنطقة وتدمر دولا وشعوبا وستكون حربا على كل دول المقاومة وتهدف الى اسقاط اخر الامال المعقودة لاستعادة فلطسين والمقدسات وستفتح الباب في ظنهم لامريكا واسرائيل في بلادنا ومنطقتنا”.

وتابع نصرالله “في يوم الحسين في يوم عاشوراء نحن نكرر موقفنا كجزء من محور المقاومة نحن لسنا على الحياد ولن نكون على الحياد في معركة الحق والباطل وفي معركة الحسين ويزيد”.

واضاف نصرالله “نحن هنا من لبنان نقول للعالم كله ان امامنا وقائدنا وسيدنا وعزيزنا وحسيننا في هذا الزمان هو سماحة اية الله العظمى الامام السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله وان الجمهورية الاسلامية في ايران هي قلب المحور وهي مركزه الاساسي وداعمه الاقوى”.