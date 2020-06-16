ألقى الامين العام لجزب الله اللبناني حسن نصرالله متلفزة مساء الثلاثاء تناول فيها آخر المستجدات السياسية والتطوّرات الأمنية خاصة “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” قبيل دخوله حيز التنفيذ.

واعتبر نصرالله في كلمته أن “لجوء أميركا إلى قانون قيصر هو دليل على انتصار سوريا في الحرب العسكرية والميدانية لأنه آخر أسلحتها”، مشيراً الى أن “حلفاء سوريا الذين وقفوا معها في الحرب الأمنية والعسكرية لن يتخلوا عنها بمواجهة الحرب الاقتصادية”.

وقال نصرالله :”على اللبنانيين ألا يفرحوا بقانون قيصر لأنه يؤذيهم كثيراً وربما بما هو أكثر من سوريا”.

وأضاف نصرالله: “اللي بده يحطنا بين خيارين ان يقتلونا بالسلاح او بالجوع اقول له سيبقى سلاحنا في ايدينا ولن نجوع ونحن سنقتلك”.