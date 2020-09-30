أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، رفضه وصاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على لبنان واتهامه حزب الله بالخيانة والفساد.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء عبر “قناة المنار” التابعة لـ”حزب الله”: “رحبنا بالرئيس الفرنسي والمبادرة الفرنسية ولكن ليس على أساس أن يكون ماكرون مفوضًا ووصيًا أو حاكمًا على لبنان”.

وأضاف: “لا نقبل أن يتهمنا ماكرون بالخيانة وندين هذا السلوك الاستعلائي علينا وعلى كل القوى السياسية في لبنان” .

وتابع: “لا نقبل أن يشكك بنا أو أن يتهمنا بالفساد وإذا كان لدى السلطات الفرنسية أي ملف فساد على وزراء حزب الله فليتفضل إلى القضاء اللبناني وليقم بتقديمه من أجل محاسبته فوراً”.

وقال: “مازلنا نرحّب بالمبادرة الفرنسية ونراهن عليها ومستعدّون للنقاش مع مختلف القوى السياسيّة ولكن الاستقواء الذي مورس خلال الشهر الماضي لا يمكن أن يستمر ومنفتحون من أجل مصلحة بلدنا”.

وردا على كلام ماكرون عن تهديد حزب الله قال نصرالله: “لا نمارس لعبة الإرهاب والتخويف على أحد وأتمنى على الإدارة الفرنسية ألا تسمع لبعض اللبنانيين، مؤكّداً أن إيران لا تتدخل في الشأن اللبناني ونحن من نقرّر ما نريد أن نفعله في لبنان”.

وأضاف: “نحن اخترنا الديمقراطية وما تطلبه منا يتنافي مع الديمقراطية فإذا لم تكن الديمقراطية هي نتائج الانتخابات التي أفرزت الأكثرية فما هي الديمقراطية تسليم الرقاب للأقلية”.