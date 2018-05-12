شاهد… حيدر العبادي يخضع للتفتيش قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات!

شارك رئيس الوزراء حيدر العبادي في الانتخابات النيابية وأدلى بصوته في أحد المراكز الانتخابية في مدينة بغداد.

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وكان لافتا خضوع العبادي للتفتيش من قبل العناصر الامنية قبل دخوله مركز الاقتراع.

وقال العبادي للصحفيين بعد إدلائه بصوته، إن “الانتخابات مهمة وتحدد مستقبل العراق ويجب المشاركة بها بشكل واسع من قبل العراقيين”.

وأضاف “نسبة التصويت الخاص نسبة جيدة”، مشيرا إلى وجود “خلل في بعض المراكز الانتخابية المخصصة للقوات الأمنية، ونأمل في أن يتم تصليح جزء منها اليوم”.

وتابع “تصويت العراقيين في الخارج بعث رسالة مفادها أن العراقيين جميعهم موحدين في مسألة المشاركة في الانتخابات”.