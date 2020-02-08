شاهد .. رئيس مجلس الأمة الكويتي يلقي نسخة صفقة القرن في سلة القمامة

شهد إجتماع الإتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان موقفا من جانب رئيس مجلس الأمة الكويتي ” مرزوق الغانم ” خلال خطابه في الإجتماع معلنا عن رفضه لخطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـإسم ” صفقة القرن ” .

حيث قام مرزوق الغانم بإلقاء نسخة من صفقة القرن التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية في سلة القمامة وسط تصفيق الحضور الموجودين في الإجتماع .

فقال رئيس مجلس الأمة الكويتي : ” نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل الشرفاء وأحرار العالم .. هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن .. مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ ” .. ثم أمسك النسخة وقام بإلقائها .

وأكد الغانم أيضا أن صفقة القرن ولدت ميتة ولن تنفعها ألف إدارة .. وأن فلسطين سوف تعود قائلا : ” الفلسطيني الذي تراهنون على يأسه وضعفه ما زال في رباط ونضال .. والعربي الذي تراهنون على خذلانه ولا مبالاته هو كائن مسكون بالرفض ومغمور بالغضب .. والمسلمون عاطفة جارفة ووجدان لا يموت والأحرار في كل العالم لا يرضون بالحيف ” .

وأضاف : ” صفقة القرن مرفوضة فلسطينيا وهي مرفوضة عربيا وإسلاميا .. حتى أوروبا غير متحمسة بل هناك داخل أمريكا أيضا من هو ضدها .. لا أحد مع صفقة القرن ” .



يذكر أن إجتماع الإتحاد البرلماني العربي عقد لمناقشة سبل الرد على صفقة القرن وتأكيد الموقف العربي الرافض لها والداعم للشعب الفلسطيني .. ويشارك في الاجتماع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ” سليم الزعنون ” إلى جانب ممثلين عن عشرين برلمانا عربيا بينهم 16 رئيسا .