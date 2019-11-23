شاهد .. لحظة اغتيال عضو سابق في مجلس محافظة بابل أمام نجله

تداولت وسائل الإعلام صباح اليوم السبت مقطع فيديو يوثق لحظة إغتيال العضو السابق في مجلس محافظة بابل بالعراقمح الشيخ ” عامر المرشدي ” على يد مسلحين أمام نجله .

حيث يظهر في مقطع الفيديو قيام سيارة رباعية الدفع بإيقاف سيارة عامر المرشدي ونزول مسلحين ملثمين منها والذين بادروا بإطلاق وابلا من الرصاص على المرشدي .

الامر الذي أودي بحياته في الحال فيما نجا ابنه لعدم نية المهاجمين على ما يبدو في قتله .

وكانت قد كشفت عدة مواقع عراقية في 21 نوفمبر الجاري بأنه قد تم العثور على جثة عضو مجلس محافظة بابل السابق عامر المرشدي دون أن تقدم المزيد من التفاصيل .

يذكر أن حالات ومحاولات اغتيال الشخصيات السياسية وحتى الرياضية قد تعددت في الآونة الأخيرة في العراق حيث تعرض اللاعب ” مشتاق العزاوي ” لمحاولة اغتيال شمال بغداد قبل أسبوعين .

وتشهد العراق في الوقت الحالي احتجاجات واسعة بسبب الفساد وتردي الأحوال المعيشية .