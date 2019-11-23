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شاهد .. لحظة اغتيال عضو سابق في مجلس محافظة بابل أمام نجله

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تداولت وسائل الإعلام صباح اليوم السبت مقطع فيديو يوثق لحظة إغتيال العضو السابق في مجلس محافظة بابل بالعراقمح الشيخ ” عامر المرشدي ” على يد مسلحين أمام نجله .

حيث يظهر في مقطع الفيديو قيام سيارة رباعية الدفع بإيقاف سيارة عامر المرشدي ونزول مسلحين ملثمين منها والذين بادروا بإطلاق وابلا من الرصاص على المرشدي .

الامر الذي أودي بحياته في الحال فيما نجا ابنه لعدم نية المهاجمين على ما يبدو في قتله .

وكانت قد كشفت عدة مواقع عراقية في 21 نوفمبر الجاري بأنه قد تم العثور على جثة عضو مجلس محافظة بابل السابق عامر المرشدي دون أن تقدم المزيد من التفاصيل .

يذكر أن حالات ومحاولات اغتيال الشخصيات السياسية وحتى الرياضية قد تعددت في الآونة الأخيرة في العراق حيث تعرض اللاعب ” مشتاق العزاوي ” لمحاولة اغتيال شمال بغداد قبل أسبوعين .

وتشهد العراق في الوقت الحالي احتجاجات واسعة بسبب الفساد وتردي الأحوال المعيشية .

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