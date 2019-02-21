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شاهد.. محمد بن سلمان يتجول داخل سور الصين العظيم

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زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، المعلم السياحي الشهير، ”سور الصين العظيم“، وذلك خلال زيارته للبلد الآسيوي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، صورًا لولي العهد خلال زيارته لسور الصين العظيم، حيث يظهر برفقة مجموعة من المسؤولين الصينيين.

وعلقت الوكالة على الصور بالقول: ”سمو #ولي_العهد يزور سور الصين ويطلع على معالمه التاريخية والحضارية، خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في المملكة، وعدد من المسؤولين“.

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الصينية بكين، في وقت سابق، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك ضمن جولة آسيوية بدأها الأمير السعودي مؤخرًا، شملت باكستان والهند إضافة إلى الصين.

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