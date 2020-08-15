توعد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة، إسرائيل في حال ثبت تورطها في انفجار مرفأ بيروت، مهددا إياها بدفع الثمن.

وخلال كلمة متلفزة الجمعة، قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إنه إذا كانت إسرائيل وراء انفجار مرفأ بيروت فإن حزبه لا يمكن أن يسكت على جريمة بهذا الحجم.

وأضاف أنه سينتظر نتائج التحقيق في الانفجار، لكن إذا ثبت أنه عمل تخريبي وراءه إسرائيل فإنها ستدفع الثمن. وتحدث في معرض خطابه عن نظريتين تدور حولهما التحقيقات: إما أنه حادث أو عمل تخريبي تسبب في انفجار مادة نترات الأمونيوم المخزنة في المستودعات.

وكانت إسرائيل قد نفت أي علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب.