شاهد.. هتافات ضد “محمد الصفدي” بعد طرح اسمه لرئاسة الحكومة اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بأنه تم الاتفاق بين الأطراف السياسية اللبنانية على اختيار وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة في لبنان.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري أن هناك توافقا بين تيار المستقبل وحزب الله على تسمية محمد الصفدي رئيسا للحكومة.

وأفاد موقع مستقبل ويب المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، بأنه تمت تزكية الوزير السابق محمد الصفدي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأوضح المصدر أن ذلك جرى خلال اجتماع بين الحريري والمساعدين السياسيين للأمين العام لحزب الله ورئيس البرلمان.

غير انه وما ان تم التداول باسم محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة، حتى سارع عدد من أهالي طرابلس، شمال لبنان، الى تنظيم تحركات عفوية رفضاً لطرح الاسم، مرددين هتافات من أمام منزله “يلا إرحل يا صفدي”.