تداول ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للزعيم الدرزي وليد جنبلاط وهو يتحدث عن مرحلة قاسية ستمر على لبنان في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.

وظهر وليد جنبلاط، في الفيديو، محاطا ببعض المشايخ قائلا أن حياة الرفاهية السابقة انتهت، ويجب أن نعود إلى حياة الاجداد وأكل الدجاج والبرغل.

وأضاف أن “أهم شيء سيكون التضامن” وأن لبنان سيشهد أزمة وقود وكهرباء خلال الأيام القادمة”.

يذكر أن الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى الى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة اللبنانية، وجدت شرائح واسعة من اللبنانيين قدرتها الشرائية تتآكل بسرعة، ما جعل كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم بالخضار والألبان واللحوم.