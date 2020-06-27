تداول ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للزعيم الدرزي وليد جنبلاط وهو يتحدث عن مرحلة قاسية ستمر على لبنان في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.
وظهر وليد جنبلاط، في الفيديو، محاطا ببعض المشايخ قائلا أن حياة الرفاهية السابقة انتهت، ويجب أن نعود إلى حياة الاجداد وأكل الدجاج والبرغل.
وأضاف أن “أهم شيء سيكون التضامن” وأن لبنان سيشهد أزمة وقود وكهرباء خلال الأيام القادمة”.
يذكر أن الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى الى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة اللبنانية، وجدت شرائح واسعة من اللبنانيين قدرتها الشرائية تتآكل بسرعة، ما جعل كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم بالخضار والألبان واللحوم.
وماذا في حياة الأجداد ؟؟ ههههههههههههههههههه الخير كله فيها ، هو صحيح ما كان كهرباء لكن كان كل واحد عنده أربعين جارية هههههههههههههههه وحدة منهم نورها يكفي ان تضيء ضفاف دجلة وصولا لجبل لبنان هههههههههههههههه والثانية إذا في حر بتفهي على الراجل هههههههههههههههههه حتى يصير فيه قشعريرة من البرودة ههههههههههههههههه اما إذا كانت الدنيا برد هههههههههههههههههه فخمسة من الجواري ممكن يدفون الراجل وكل البيت بدرجة حرارة وكانه على خط الاستواء والاشتواء كمان هههههههههههههههههه وشي اربع جواري يشتغلون في المزرعة بما يجعل الأنهار تجري من تحتها لتسقي عملها وتينها ونخبها ويحفها النخل والطلع النضيد ههههههههههههههههه اما بقية الجواري موزعات ما بين حلب البقر وذبح الدجاج وصيد المسكوف ههههههههههههههه وطبخ ما لذ وطاب ، يا سلام على ايام الأجداد وسقى الله لياليها وضحاها هههههههههههههههه حيث كان جدي يصنع من جلود النساء عباءة ومن حلماتهن اهراما هههههههههههههههه المشكلة هو زمننا الصعب القاسي الذي لا يرحم ولا يحن ولا يهز ههههههههههههههه لا يعم خذوا الموبايل واللمبة هههههههههههههههههه وارجعوا لنا زمن الف ليلة وليلة هههههههههههههههه وبلا جامعة وامتحانات وكورونا وبنوك وصرافة عملة صعبة ههههههههههههههههه ودلع بنات هذه الأيام ههههههههههههههههه يا سلام عندما كانت شهرزاد تغسل قدمي شهريار ثم تنشف قدميها بشعرها الذي يسافر الى اخر الدنيا وعندما كانت عشتار تتوسل بتموز ان يشرب الشاي من يديها ههههههههههههههه وتلقمه الخروف المحشي هههههههههههههههههه محظوظين لو عدنا لزمن الأجداد وكل واحد يركب الحنطور تبعه ههههههههههههههه ويغني لليلاه ههههههههههههه الا ايها الليل الطويل ما بدك تروح مشوار هههههههههههههه اقصد الا تنجلي ؟
شكلها خاصية التصحيح الخبيثة غارت هي وتكنولوجياتها الحديثة من حياة الف ليلة ولية الي حكيت عنها فشقلبت كثير من كلماتي أعلاه ههههههههههههههههه جاتها خيبة هههههههههههههههه الجمال ايام الف ليلة وليلة كان طبيعي ههههههههههههههه بدون نفخ ولا شد ولا تاتو ولا بطيخ هههههههههههههههه كانت البيوت دافئة بحلواتها ، باردة صيفا بهز جواريها ههههههههههههه الأكل شوي وقلي وطبخ حقيقي وليس معلبات فاصوليا ولوبيا ههههههههههههههههههه وما كان يبات الأكل بالثلاجة هههههههههههههههه فاصلا ما كان ثلاجة ههههههههههههههههه ولا حتى غسالة هههههههههههههه انما الحلوة تحت الطشت بين ساقيها ههههههههههههههه وهو يغني ويقول لي ويقول لها قومي استحمي ههههههههههههههه يا سلام على حياة الأجداد الا افتراضية انما الواقعية ههههههههههههههه هيا نذهب ورائها هههههههههههههههه الى اسبانيا وغرناطة وإشبيلية وقصور دجلامو هههههههههههههههه
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