صدر عن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه بيان جاء فيه: “فوجئت بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحرّة”، فما قلته لم يتناول الأشقاء في دول الخليج العربي، ولم أتطرق إلى تسمية أي دولة”.

وأضاف، “لكني فوجئت أكثر ببعض البيانات التي تحوّر كلامي وتدفع لتوتير العلاقات مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج، تحقيقاً لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان”.

وتابع، “نجدّد تأكيدنا الحرص على أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وأدعو المصطادين في المياه الراكدة إلى التوقف عن الاستثمار في الفتنة بين لبنان وأشقائه وأصدقائه”.

يأتي ذلك عبد الاستياء الكبير الذي اثارته تصريحات الوزير اللبناني خلال لقائه امس على قناة الحرة وتوقعات ان يتسبب ذلك في أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج العربي.