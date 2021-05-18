أعلن شربل وهبة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، اعتذاره عما وصفه بـ “عبارات الغير المناسبة” بعد انفعاله دفاعا عن رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال شربل وهبة في بيان جديد: “يهمني التأكيد مرة جديدة، أن بعض العبارات الغير مناسبة التي صدرت عني في معرض الانفعال، رفضا للإساءات الغير المقبولة الموجهة الى فخامة رئيس الجمهورية هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه”.

وتابع “كما أن القصد، لم يكن، لا الأمس ولا قبله ولا بعده، الاساءة لأي من الدول او الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوما على قاعدة الاحترام المتبادل”.

وختم وهبة كلامه بالقول “جل من لا يخطىء في هذه الغابة من الاغصان المتشابكة”.