أثار رجل دين شيعي مقرب من حزب الله اللبناني حالة من الجدل بعد إعلانه صراحة ان التهريب جزء من عمل المقاومة في ظل الحصار الذي يتعرض له الشعبين السوري واللبناني, حسب تعبيره.

ففي مقابلة مع فرانس 24، لم يتردد الشيخ صادق النابلسي بتبني عمليات التهريب عبر الحدود قائلا “بالتأكيد التهريب جزء لا يتجزأ من عملية المقاومة والدفاع عن مصالح اللبنانيين”.

وتابع “وما يحصل اليوم تحت الضغط الامريكي والعقوبات الحالية أن الشعبين اللبناني والسوري يضطران الى تجاوز الحدود وكسر بعض القوانين من أجل تأمين احتياجاتهم المعيشية”.

الاغتيالات والتصفية، القتال عبر الحدود مع انظمة مجرمة، الفساد والتهريب .. كل شيئ مباح بذريعة الشعار الفارغ الكاذب : الـمقاومة.

هؤلاء مرتزقة مأجورون https://t.co/MVnNSDiJGT — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) April 18, 2021

ويأتي تبني حزب الله لعمليات التهريب وسط أسوأ ضائقة مالية وإقتصادية تعصف بالبلاد مع اتهامات الكثيرين بتهريب المواد الغذائية المدعومة وبيعها في الخارج.