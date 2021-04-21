دوت فجر يوم الخميس، صافرات الإنذار في البلدات الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزّة، وفي منطقة أبو قرينات بالقرب من ديمونا بالنقب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “إن صافرات الإنذار دوت في منطقة أبو قرينات جنوب النقب”، لافتاً إلى أنّه يجري فحص التفاصيل.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن صافرات الإنذار دوت في منطقة أبو قرينات بالقرب من ديمونا بالنقب.

من جانبها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، بأنه تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه “ديمونا”.

وقال الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير: “إن أحد سكان منطقة أبو قرينات قرب ديمونا التي دوت فيها صافرات الإنذار، قال إن دوي انفجار قوي جداً هز منازلهم بالتزامن مع الإنذار”.