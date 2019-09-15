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صفاء الهاشم في تصريحات مثيرة للجدل مجددا : ” يجب أن يدفع الوافدون إلى الكويت ثمن الهواء الذي يتنفسونه‎ “

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وفقا لما نشرته صحيفة ” الراي ” الكويتية من تصريحات النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” مجددا عن الوافدين .

طالبت صفاء الهاشم من الحكومة الكويتية باستيفاء رسوم على الخدمات التي يستفيد منها الوافدون حتى على الهواء الذي يتنفسونه .

وأشارت إلى أن ما يحدث في الكويت بالوقت الحالي هو غزو غير طبيعي .

ووجهت تحذيرا إلى ” سعد الخراز ” وزير الشئون الإجتماعية إن استمر اتحاد الجمعيات التعاونية في استقدام العمالة العربية من إحدى الجنسيات وأن هناك استجوابا في انتظاره .

كما يرى أيضا النائب ” عبد الوهاب البابطين ” وجوب تقليص عدد الوافدين إلى نصف عدد السكان في الكويت والتخلص من تكدس العمالة الغير منتجة .. وإنه يجب أن يقلص عدد الوافدين ليصل إلى 50 في المئة من عدد السكان .

في محاولة لإيجاد حل للخلل في التركيبة السكانية ومواجهة الضغط الذي يشكله الوافدون على الخدمات والبنية التحتية .

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