صفقة مرتقبة بين قطر وأسرة صهر ترامب ومستشاره الأول!

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن صفقة شارفت على الانتهاء بين قطر وعائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الأول.

وقالت الصحيفة بأن والد جاريد كوشنر وصل مرحلة متقدمة في التفاوض مع شركة “بروكفيلد العقارية” الكندية التي تمتلك فيها هيئة الاستثمار القطرية الحكومية ثاني أكبر الحصص لدخول الشركة الكندية شريكًا استراتيجيًا تؤول إليه إدارة برج كوشنر الموجود في 666 الجادة الخامسة في نيويورك.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة كوشنر اشترت ” البرج” قبل 11 سنة بمبلغ 1.8 بليون دولار، لكن عوائد البرج لم تعد الآن تغطي نصف مبلغ الرهن السنوي للبرج.

ووصفت الصحيفة الصفقة بتضارب المصالح، كون “الصفقة تعني أن دولة خارجية تتحصل على نفوذ داخل البيت الأبيض.