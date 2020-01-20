صورة ملفتة للسيسي بين زعماء العالم في مؤتمر برلين!

نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حسابه الرسمي على تويتر، صورتين من مشاركته في مؤتمر برلين للسلام في ليبيا.

وقد حظيت هذه الصور بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصرن وتباينت ردود الفعل والتعليقات عليها.

وقد ظهر الرئيس السيسي في الصور بصحبة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث وقادة العالم أهم التطورات بشأن الأزمة في ليبيا على هامش مؤتمر برلين المنعقد الآن في ألمانيا. pic.twitter.com/6HKHjUvW9E — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 19, 2020

وقد أشاد الكثير من المواقع المصرية بهذه الصورة والتي أظهرت السيسي في مكانه الطبيعي بين الزعماء المؤثرين في العالم.

وانتهت فعاليات مؤتمر برلين للسلام في ليبيا، مساء الأحد، بالتأكيد على احترام حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا، والعمل على حل سياسي للأزمة واستمرار وقف إطلاق النار وإنهاء التدخل الأجنبي.

وشارك في مؤتمر برلين قادة كل من ألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا ومصر والجزائر وتركيا، بالإضافة إلى وزيري خارجية الإمارات والولايات المتحدة.