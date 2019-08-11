ضاحي خلفان: “شراكتنا مع السعودية شراكة باقية ما بقيت الحياة ولكن”!

علق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، عبر سلسلة تغريدات على الاحداث الاخيرة التي شهدتها اليمن وخاصة مدينة عدن.

واكد ضاحي خلفان في تغريداته على متانة الحلف بين السعودية والامارات ولكنه اكد في الوقت نفسه تباين موقفهما من الحكومة الشرعية.

وقال ضاحي خلفان في تغريدة “شراكتنا مع السعودية شراكة باقية ما بقيت الحياة لكن شراكتنا مع الشرعية لو الود ودنا ما بقت.”

شراكتنا مع السعودية شراكة باقية ما بقيت الحياة لكن شراكتنا مع الشرعية لو الود ودنا ما بقت. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

وتابع “من يظن اننا كمواطنين اماراتيين نشك في السعودية فإن ذلك يعد جاهل للغاية إننا نشك في الشرعية.”

من يظن اننا كمواطنين اماراتيين نشك في السعودية فإن ذلك يعد جاهل للغاية إننا نشك في الشرعية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

واردف “ارجو الا يزايد علينا البعض في حبنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا.”

ارجو الا يزايد علينا البعض في حبنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

وختم ضاحي خلفان مشككا بالحكومة الشرعية قائلا “اي شرعية هذه التي تتعاطى مع الارهابيين…ياجماعة.”.

اي شرعية هذه التي تتعاطى مع الارهابيين…ياجماعة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019