نشر نائب رئيس شرطة دبي ” ضاحي خلفان ” مجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كشف من خلالها عن اقتراحه بضم كلا من إسرائيل وإيران إلى جامعة الدول العربية وتغيير إسمها إلى جامعة الشرق الأوسط .

فكتب ضاحي خلفان : ” جامعة الدول العربية أرى أن تتحول إلى جامعة الشرق الأوسط تكون فيها إيران وإسرائيل إلى جانب العرب ” .

وتابع في تغريدة أخرى قائلا : ” مش معقولة يكون مائة مليون إيراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم مهما كان الإيرانيين جيران ” .

وأضاف : ” إسرائيل دولة اعترف بها العالم وانتهى الأمر .. وحدود الدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة معروف فليعلن عباس دولته على حدوده المقررة وفقا لمقررات الأمم المتحدة وسيعترف فيه العالم آجلاً أم عاجلاً ” .