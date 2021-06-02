أعلنت السلطات اللبنانية ووسائل إعلام سعودية عن ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.
وقال حساب “أخبار السعودية” على تويتر إن حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل محركات حديدية.
كانت الجمارك السعودية في ميناء جدة قد تمكنت، في أبريل الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، كانت مُخبأة في شحنة “رمان”، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.