أعلنت السلطات اللبنانية ووسائل إعلام سعودية عن ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

وقال حساب “أخبار السعودية” على تويتر إن حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل محركات حديدية.

في محاولات مستمرة لاستهداف المملكة..



ضبط كميات كبيرة من الكبتاجون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية حيث كانت مخبأة داخل محركات حديدية.



– pic.twitter.com/hzMHs4irMN — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 1, 2021

كانت الجمارك السعودية في ميناء جدة قد تمكنت، في أبريل الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، كانت مُخبأة في شحنة “رمان”، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

مجدداً محاولة استهداف السعودية بالمخدرات



تم ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وكانت وجهتها إلى مدينة الدمام في السعودية. لماذا لا يتم الكشف عن هوية المهربين وإيضاح تفاصيل العملية؟ pic.twitter.com/BYnmmJP6EH — عبدالله البندر (@a_albander) June 2, 2021